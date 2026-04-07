مصدر إيراني لرويترز: طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع أمريكا

أكد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز، أن طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع أمريكا، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المصدر الإيراني، أن طهران حددت شروطا مسبقة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن “سلام دائم”، وأن الشروط المسبقة لإجراء محادثات مع أمريكا تشمل وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار.

وتابع المصدر: طهران تطالب بموجب أي اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة برسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الرسوم التي ستفرضها إيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز ستعتمد على نوع السفينة وحمولتها والظروف القائمة.