صراع القمة يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تشهد قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز منافسة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في ظل تقارب الأرقام بين أكثر من لاعب على صدارة الترتيب.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

المركز الأول: عدي الدباغ (نادي الزمالك) – 8 أهداف في 19 مباراة

المركز الثاني: محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 8 أهداف في 16 مباراة

المركز الثالث: علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 7 أهداف في 22 مباراة

المركز الرابع: ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف في 20 مباراة

المركز الخامس: صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 7 أهداف في 19 مباراة

المركز السادس: أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 7 أهداف في 17 مباراة

المركز السابع: أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 6 أهداف في 21 مباراة

ويُنتظر أن تؤثر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشكل مباشر على صراع الهدافين، خاصة في ظل وجود تريزيجيه على مقربة من الصدارة، ما يضيف مزيدًا من الإثارة للمنافسة في الجولات الحاسمة من الموسم.