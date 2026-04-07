فريق كامل يغيب عن سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بموقعة الدوري

يستضيف نادي سيراميكا كليوباترا منافسه الأهلي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تُقام على أرضية استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالبطولة.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا عن غياب 11 لاعبا عن مباراة في مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة غيابات سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الدور الثاني كالتالي:

عمرو السولية إيقاف لتراكم الإنذارات.

عمرو قلاوة جزع في الرباط الداخلي للركبة، مدة الغياب من 4 إلى 6 أسابيع.

عمر كمال عبد الواحد مزق في الخلفية من الدرجة الثالثة، مدة الغياب من 4 إلى 6 أسابيع.

كريم نيدفيد مزق في الخلفية وجار التأهيل.

إبراهيم محمد إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي.

فريدي كوبلان مزق في العضلة الضامة، ومدة الغياب من 3 إلى 4 أسابيع.

عبد الله مجدي مزق في العضلة الضامة وجار التأهيل.

محمد رضا بوبو إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي.

محمد عبد الله جار التأهيل بعد التعافي من تمزق في أربطة الكاحل.

سيموكوندا إجهاد في العضلة الخلفية.

إسلام عيسى إصابة بالصليبي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

تنقل المباراة حصريًا على قناة أون سبورت 1 (ON Sport 1)، الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري، لتكون جماهير الأهلي على موعد مع مواجهة حاسمة ومثيرة.