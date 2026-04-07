قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي

أكد هشام كمال، المحلل الرياضي، أن سيراميكا كليوباترا يمتلك ميزة فنية بارزة في استغلال الركلات الركنية، مشيرًا إلى أن هذا السلاح يمثل أحد أبرز نقاط القوة للفريق خلال المباريات.



وأوضح، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة «صدى البلد»، أن التنظيم داخل منطقة الجزاء والتحركات المدروسة للاعبين يمنحان الفريق أفضلية واضحة في الكرات الثابتة، وهو ما يعمل الجهاز الفني على تطويره باستمرار.

وفي المقابل، أشار كمال إلى أن النادي الأهلي يعاني من مشكلات دفاعية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والركلات الركنية، نتيجة ضعف الرقابة والتمركز داخل منطقة الجزاء، إلى جانب أخطاء فردية أثرت على نتائج الفريق في مباريات مهمة.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي يسعى لمعالجة هذه الثغرات من خلال تكثيف التدريبات الدفاعية، والتركيز على تحسين التنسيق بين الخط الخلفي ولاعبي الوسط، مؤكدًا أن معالجة هذه الأخطاء، خاصة في الكرات العرضية، ستكون عاملًا حاسمًا في استعادة الصلابة الدفاعية للفريق خلال المرحلة المقبلة.