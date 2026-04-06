الزمالك يحذر من تطبيقات مزيفة.. ويكشف موعد إطلاق تطبيقه الرسمي Zamalkawy

حذر نادي الزمالك من انتشار عدد من التطبيقات خلال الساعات الماضية، تحمل اسم وشعار النادي، وتدّعي أنها التطبيق الرسمي المرتقب إطلاقه قريبًا.

وأكد الزمالك، في بيان رسمي، أن جميع هذه التطبيقات لا تمت للنادي بصلة، مشددًا على أنها محاولات لاستغلال اسم القلعة البيضاء دون أي صفة قانونية.

وشدد النادي على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي جهة تستخدم اسمه أو شعاره للترويج لتطبيقات أو خدمات غير رسمية؛ في إطار الحفاظ على حقوقه القانونية وملكيته الفكرية.

وأوضح الزمالك أن التطبيق الرسمي للنادي سيحمل اسم "Zamalkawy"، ومن المقرر إطلاقه بشكل رسمي غدًا الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، عبر نظامي iOS وأندرويد.

وجدد النادي تحذيره للجماهير من التعامل مع أي تطبيقات تدّعي أنها رسمية، مؤكدًا رفضه التام لأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.