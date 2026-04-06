الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر بالجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري، واكتمل عقد الفريق بشكل كامل عدا كريم فؤادالظهير الأيمن الذي بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي والتأهيلي للإصابة من قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأحمر جاهزية الثلاثي ياسين مرعي وهادي رياض ومروان عثمان للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الاصابات، وقال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق أن الثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض في فقرات المران الجماعي بشكل كامل ومنتظم، ومن ثم بات الثلاثي جاهزًا طبيًّا للمرحلة القادمة من الدوري الممتاز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وانتظم ياسين مرعي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، فيما تعافى مروان عثمان من آلام الركبة، وشارك هادي رياض بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية.

وأعلن الجهاز الفني قائمة للمباراة والتي ضمت كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

