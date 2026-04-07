كواليس ما قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مرحلة التتويج بالدوري

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر عن وجود حالة من الاستياء داخل صفوف لاعبي الأهلي بسبب سوء أرضية ملعب المقاولون العرب، الذي يستضيف مباراة الفريق اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أن ذلك كان محل شكوى من اللاعبين قبل اللقاء.

وأوضح عبد الناصر، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن صفوف الأهلي مكتملة من الناحية العددية، ولا توجد غيابات مؤثرة، مشيرًا إلى أن الاستبعاد يقتصر فقط على أسباب فنية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ونفى ما تردد بشأن رحيل وليد صلاح الدين، مؤكدًا استمراره في عمله بشكل طبيعي، إلى جانب حرص سيد عبد الحفيظ على التواجد يوميًا في التدريبات لدعم اللاعبين وتحفيزهم.

وقال إن الأهلي يسعى للظهور بشكل مختلف خلال مباراة اليوم، من أجل مصالحة الجماهير بعد الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المدير الفني ييس توروب قرر الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومروان عثمان في خط الهجوم.

