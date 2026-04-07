خطة الأهلي وغيابات سيراميكا.. أبرز 10 بنود في مرحلة حسم الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد المباراة

تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تذاع مواجهة الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا على قناة أون سبورت، لتكون متابعة الجماهير متاحة لمشاهدة كل تفاصيل اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التشكيل المتوقع للمارد الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

• حراسة المرمى: مصطفى شوبير

• خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني

• خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج

• خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 4 نجوم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا فى اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في ضربة البداية بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من:

الأنجولي يلسين كامويش وأحمد نبيل كوكا ومحمد سيحا بداعي الرؤية الفنية للجهاز الفني.

غيابات سيراميكا كليوباترا

جاءت غيابات فريق سيراميكا كليوباترا كالآتي:

عمرو السولية - إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

عمرو قلاوة - جزع في الرباط الداخلي للركبة مدة الغياب تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

عمر كمال - مزق في الخلفية من الدرجة الثالثة ومدة الغياب من 4 إلى 6 أسابيع

كريم وليد - مزق في الخلفية وجار التأهيل

إبراهيم محمد - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي فريدي كوبلان - مزق في العضلة الضامة وغياب من 3 إلى 4 أسابيع

عبد الله مجدي - مزق في العضلة الضامة وجار التأهيل.

محمد رضا بوبو - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي.

محمد عبد الله - جار التأهيل بعد التعافي من تمزق في أربطة الكاحل.

سيموكوندا - إجهاد في العضلة الخلفية

إسلام عيسى - جار تشخيص إصابته والكشف المبدئي عن تعرضه لإلتواء في الركبة.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

جاءت قائمة الأهلي التي اختارها الجهاز الفني، ودخلت معسكرًا مغلقا، 22 لاعبا، على النحو التالي: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومحمد شكري، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، ويوسف بلعمري، وهادي رياض، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد عيد، وأحمد سيد زيزو، ومروان عثمان، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني.

استعدادات الأهلي وخطة المدرب

أظهرت التدريبات الختامية للفريق ملامح التشكيل المتوقع للمباراة، حيث يسعى المدرب الدنماركي ييس توروب لدفع القوة الضاربة للفريق. وتشمل العناصر الأساسية في الهجوم كل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، بينما يقود خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج.

الأهلي مركز ثالث

يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.

ترتيب سيراميكا كليوباترا

يأتي فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 38 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباتار في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

محمود وفا (حكماً للساحة) - محمد مجدي سليمان ويوسف البساطي (مساعدين) - محمود رشدي (حكماً رابعاً) - محمود عاشور وهشام الفقي (تقنية الفيديو).