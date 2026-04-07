الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لإصابة موهبة الأهلي قبل خطوة الاحتراف.. ورد فعل مثير من النادي الإسباني

بلال عطية
بلال عطية

تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها بلال عطية لاعب فريق الشباب في توقيت حساس للغاية قبل ساعات فقط من إتمام انتقاله إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني في صفقة كانت تقترب من الإعلان الرسمي.

جاءت إصابة بلال عطية خلال مشاركته مع فريق الشباب أمام طلائع الجيش في بطولة الجمهورية لتضع الجميع أمام حالة من القلق خاصة أن اللاعب كان يستعد لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال نفس اليوم.

الإصابة في الركبة جاءت بعد تدخل قوي من أحد لاعبي المنافس ودفعت الجهاز الطبي للتدخل سريعًا ونقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وسط مخاوف من أن تكون الإصابة قوية.

الأهلي يترقب التشخيص النهائي

داخل القلعة الحمراء يسيطر الحذر والترقب على المشهد في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحسم حجم الإصابة وتحدد مصير اللاعب في الفترة المقبلة.

ويدرك مسؤولو الأهلي أهمية اللاعب كأحد أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين وهو ما يزيد من القلق حول حالته خاصة مع ارتباطه بخطوة احترافية مهمة كانت على وشك الاكتمال.

راسينج سانتاندير يطمئن ويتمسك بالاتفاق

في المقابل حرص نادي راسينج سانتاندير على تهدئة الأجواء، مؤكدًا التزامه الكامل بإتمام التعاقد مع بلال عطية رغم الإصابة.

وأوضح عمر نائل مدير التعاقدات الدولية بالنادي الإسباني، أن كل بنود الاتفاق تم الانتهاء منها بالفعل، مشددًا على أن النادي يثق في قدرات اللاعب وإمكاناته الفنية التي جعلته هدفًا للتعاقد منذ البداية.

ثقة إسبانية في موهبة واعدة

يأتي تمسك النادي الإسباني بالصفقة انطلاقًا من إيمانه بموهبة اللاعب الذي يُعد من العناصر المميزة في جيله وسبق له قيادة منتخب مصر للناشئين في المحافل الدولية.

وترى إدارة راسينج أن بلال عطية مشروع لاعب كبير يمكن تطويره ليكون إضافة قوية للفريق على المدى الطويل بغض النظر عن التحديات الحالية.

التعاقد مستمر حتى في أسوأ السيناريوهات

وكشف مسؤولو النادي الإسباني عن موقف لافت حيث أكدوا أن الصفقة لن تتأثر حتى في حال كانت الإصابة خطيرة بما في ذلك احتمالية الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما أبدى النادي استعداده الكامل لاستقبال اللاعب في إسبانيا وتوفير برنامج تأهيلي متكامل داخل منشآته الطبية لضمان عودته بأفضل شكل ممكن.

تفاصيل الاتفاق قبل لحظة التوقف

وقبل الإصابة كانت جميع الإجراءات تسير بشكل طبيعي حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الأهلي واللاعب والنادي الإسباني مع الانتهاء من مراجعة العقود تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

وكان من المنتظر أن يمدد اللاعب عقده مع الأهلي كجزء من إجراءات الصفقة قبل سفره إلى إسبانيا يوم 22 أبريل الجاري بعد إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالتأشيرة وتذاكر السفر.

