غادر الملعب باكيا.. تفاصيل إصابة بلال عطية بعد نقله إلى المستشفى

تعرض بلال عطية، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، للإصابة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، وانتهت بالتعادل السلبي.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه علي فيسبوك "بلال عطية لاعب شباب الأهلي يتواجد الآن في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لإجراء آشعة على ركبته، لوجود اشتباه في قطع بالرباط الصليبي"

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال اللاعب الشاب بلال عطية إلى نادي راسيينج سانتاندير الإسباني فى نهاية الموسم الحالى، بعدما نال الموهبة المصرية إعجاب مسئولي النادي الإسباني الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية.

وكان نادي راسينج سانتاندير الإسباني قد طلب التعاقد مع صاحب الـ18 عاما بعقد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل حصول النادي الأهلي على مبلغ مالي.

