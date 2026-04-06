صدمة في الأهلي.. بلال عطية يتعرض لإصابة قوية أمام طلائع الجيش

تعرض بلال عطية لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية في مباراة طلائع الجيش، في بطولة دوري الجمهورية 2007.

وذكرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إصابة بلال عطية كبيرة للغاية وهناك شكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتوجه اللاعب إلى المستشفي من أجل عمل فحص طبي لتحديد حجم الإصابة.

وكان بلال عطية أنهى مؤخرا جميع إجراءات انتقاله إلى نادي راسينج سانتاندر الإسباني، في خطوة كانت تمثل نقلة مهمة في مسيرته الاحترافية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات، خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

وأتم بلال عطية اتفاقه على الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، إلى الدوري الإسباني، مقابل امتيازات خاصة تتعلق بتأهل ريال راسينج إلى الدوري الإسباني.