قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

ينقل النادي الأهلي تدريباته اليوم الأثنين من ملعب التتش إلى استاد المقاولين العرب ليعتاد اللاعبين على أرضية ملعب الجبل الأخضر قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولي بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض مساء اليوم الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري.

وباتت القوة الضاربة للفريق الأحمر جاهزة بشكل كامل خاصة أن تدريب اليوم سيشهد مشاركة مروان عثمان وياسين مرعي بعد تعافيهما الكامل من الإصابات التي ابعدتهم الفترة الماضية .

وأعلن الجهاز الطبي جاهزية هادي رياض ومحمد هاني ثنائي الفريق الأحمر بعد تعافيهم من الإصابات حيث عاني الأول من شد خفيف في العضلة الخلفية ، بينما وضع الثاني محمد هاني يده في جبيره بعد اصابته في مباراة اسبانيا الوديه ولكنه جاهز بشكل طبيعي لقيادة الفريق الأحمر لخوض مباراة سيراميكا .

وعقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكره محاضرة مطولة مع الفريق عقب إكتمال الصفوف بعودة اللاعبين حيث شرحوا عدة ضوابط تم وضعها تخص المرحلة المقبلة علي رأسها انه لا مجال للتهاون وضرورة خوض المباريات بحمية ورجولة .

وأكد وليد صلاح للاعبين أن هناك عقوبات تم توقيعها بعد وداع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي وسيكون هناك مكافأت مجزية لحصد لقب الدوري ولكنها لن ترتبط بمباريات بعينها.