نجم منتخب مصر السابق يجري جراحة دقيقة في القلب

وجه طارق يحيي نجم الزمالك السابق رسالة دعم لنجم منتخب مصر السابق جمال عبد الحميد بعد إجرائه عمليه جراحيه دقيقه في القلب ،وذلك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب طارق يحيي صورو برفقة جمال عبد الحميد و علق كاتبا:الف مليون سلامه علي قلبك يا كابتن مصر شفاك الله وعافاك قسطره في القلب.

و كان قد علق جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق علي مباراة مصر وأسبانيا، التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية:"

احمد فتوح بعد مباراة اسبانيا اثبت للجميع انه افضل باك شمال في العالم كله مش بس ف افريقيا

اللى يقدر يووقف لعيب ب امكانيات وقدرات لامين يامال يقدر يوقف اي لعيب في العالم".

واضاف :"مباراة زي اسبانيا دى تثبتلك ان مواهب الزمالك هى اعلى كواليتي ف افريقيا ولو متوفر ليهم فلوس ف الاهلى هيقدرو ينافسو كبار اندية اوروبا".