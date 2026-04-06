توروب يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

استقر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل بعض العناصر في الفريق خلال المباراة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري الصري .

ويجهز توروب ثلاثي خط الوسط مروان عطية وديانج وإمام عاشور للمشاركة أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المرتقبة غدا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.