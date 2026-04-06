محمد صديق: ندمت على اللعب في الأهلي

كشف اللاعب محمد صديق نجم الأهلي السابق مفاجأة بشأن لعبة في القلعة الحمراء.

محمد صديق

وقال محمد صديق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ندمت علي اللعب في الأهلي".

ويخوض مساء اليوم الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في إطار منافسات الجولة الأولي بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي للاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية والخطط التكتيكية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال اللقاء

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري والتي ستقام علي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وباتت القوة الضاربة للفريق الأحمر جاهزة بشكل كامل خاصة أن تدريب اليوم سيشهد مشاركة مروان عثمان وياسين مرعي بعد تعافيهما الكامل من الإصابات التي ابعدتهم الفترة الماضية .

وأعلن الجهاز الطبي جاهزية هادي رياض ومحمد هاني ثنائي الفريق الأحمر بعد تعافيهم من الإصابات حيث عاني الأول من شد خفيف في العضلة الخلفية ، بينما وضع الثاني محمد هاني يده في جبيره بعد اصابته في مباراة اسبانيا الوديه ولكنه جاهز بشكل طبيعي لقيادة الفريق الأحمر لخوض مباراة سيراميكا .

وعقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكره محاضرة مطولة مع الفريق عقب إكتمال الصفوف بعودة اللاعبين حيث شرحوا عدة ضوابط تم وضعها تخص المرحلة المقبلة علي رأسها انه لا مجال للتهاون وضرورة خوض المباريات بحمية ورجولة .

وأكد وليد صلاح للاعبين أن هناك عقوبات تم توقيعها بعد وداع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي وسيكون هناك مكافأت مجزية لحصد لقب الدوري ولكنها لن ترتبط بمباريات بعينها.