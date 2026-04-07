بعد احترافه في إسبانيا.. إبراهيم عبد الجواد بعد إصابة بلال عطية: هترجع أقوى

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، على إصابة نجم الأهلي بلال عطية بعد أيام من احترافه في الدوزي الإسباني .

وكتب عبد الجواد ، من خلال حسابه الشخصي إكس: "ألف مليون سلامة على ناشيء الأهلي الشاب بلال عطية .. موهبة كبيرة وكان قريب جدا من الاحتراف في إسبانيا الموسم المقبل.. قدر الله وما شاء فعل وترجع أجمد من الأول يا بطل.



وتعرض بلال عطية، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، للإصابة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال اللاعب الشاب بلال عطية إلى نادي راسيينج سانتاندير الإسباني فى نهاية الموسم الحالى، بعدما نال الموهبة المصرية إعجاب مسئولي النادي الإسباني الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية.