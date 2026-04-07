استثمار طويل الأمد.. التزام راسينج الإسباني بصفقة بلال عطية

رباب الهواري

أكد عمر نايل، مدير العلاقات والتعاقدات الدولية بنادي راسينج الإسباني، تمسك ناديه الكامل بالاتفاق المبرم مع النادي الأهلي لضم اللاعب بلال عطية، مشددًا على أن الصفقة قائمة ولن تتأثر بأي مستجدات طبية تتعلق باللاعب.

 وأوضح أن إدارة راسينج تنظر إلى التعاقد مع عطية كاستثمار طويل الأمد، وليس مجرد صفقة قصيرة ترتبط بالجاهزية الفورية فقط.


 

لا تراجع رغم احتمالية الإصابة

أشار نايل إلى أن النادي الإسباني مستعد للمضي قدمًا في الصفقة حتى في حال ثبوت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، وهي من الإصابات القوية التي تتطلب فترة علاج وتأهيل طويلة. ورغم خطورة مثل هذه الإصابة وتأثيرها على مشاركة اللاعب في المباريات، إلا أن راسينج يثق في قدرات عطية الفنية وإمكاناته المستقبلية، ما يجعله متمسكًا بالحصول على خدماته دون تردد.


 

دعم طبي متكامل للاعب

في سياق متصل، كشف نايل أن المركز الطبي الخاص بنادي راسينج مجهز على أعلى مستوى لاستقبال اللاعب فور وصوله، حيث سيتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي متكامل يتناسب مع حالته الصحية. وأضاف أن النادي يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه الإصابات، ويحرص على توفير أفضل رعاية طبية لضمان عودة اللاعب إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن وبأفضل جاهزية.


 

ثقة في مستقبل اللاعب

اختتم نايل تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة راسينج تؤمن بقدرة بلال عطية على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعودة بشكل أقوى ليكون إضافة حقيقية للفريق في المستقبل. وأوضح أن مثل هذه المواقف تعكس احترافية النادي والتزامه تجاه تعاقداته، بالإضافة إلى دعمه الكامل للاعبين في مختلف الظروف


 

