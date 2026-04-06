ييس توروب يستبعد كامويش من قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.