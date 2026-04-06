الصرامي يعتذر لـ محمد صلاح ويؤكد: أيقونة عالمية وليس لاعبا منتهيا

اعتذر السعودي سعودي الصرامي، لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات آخيرة بشأنه اعتبرها البعض مسيئة.

وقال الصرامي في مداخلة هاتفية: "أرفض رفضًا قاطعًا الفجور في الخصومة، الرياضة شعارها السمو والروح الرياضية والمنافسة الشريفة والتعارف بين الناس، لهذا أي شخص ذكرت اسمه بالاسم وانزعج أو اقترب من الانزعاج أو حتى لم يكن هو من انزعج بل أصدقاءه وأحباءه، فأنا أقدر اعتذاري الشديد والكامل للأستاذ أحمد عفيفي ودونجا".

وأضاف: "أما بالنسبة لصلاح فهو ليس أيقونة عربية أو أفريقية أو مصرية، إنما أيقونة عالمية، وهذا ليس كلامي بل كلام يورجن كلوب وبيب جوارديولا ونجوم الكرة في الدوري الإنجليزي وأوروبا بعد إعلان رحيله عن ليفربول".

واختتم الصرامي: "أكرر اعتذاري لعفيفي ودونجا، أما صلاح فهو أيقونة عالمية ولا أحد يشكك فيما قدمه للكرة العالمية وليفربول والأندية التي لعب لها ومنتخب مصر".

وكان قد اتهم الصرامي خلال برنامج "ملاعب" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، الإعلام المصري بمحاولة "تسويق" محمد صلاح لأندية الدوري السعودي، واصفًا إياه بـ"اللاعب المنتهي".