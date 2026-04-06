شبانة ردا على إعلامي سعودي: محمد صلاح سيد الكرة العربية والعالمية

رد الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات الإعلامي السعودي سعود الصرامي، عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc:" هناك إعلامي سعودي اسمه سعود الصرامي خرج وقال إن محمد صلاح لاعب منتهي، وأنه يكفي الدوري السعودي دون وجوده، وأشار إلى لاعبين آخرين موجودين في الدوري".

وتابع شبانة:" أنا اعتبرت كلامه نكتة الحلقة، يا رجل، أنت تتحدث عن محمد صلاح؟ أنا لن أعلق على كلامك، لكن صلاح لاعب عالمي وسيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي. الدوري السعودي سيستفيد من وجوده، والكرة السعودية لها قيمتها ونحن نحترمها".

واختتم شبانة تصريحاته قائلاً: "محمد صلاح هو سيد الكرة العربية والأفريقية والعالمية، ووجوده في أي دوري سيضيف له قيمة كبيرة".