بعد نهاية قصته مع ليفربول.. صحفي تركي يكشف عن نادي محمد صلاح الجديد

كشف الصحفي التركي أكرم كونور، المختص بأخبار الانتقالات، أن رابطة الدوري السعودي دخلت بقوة في مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

وأوضح كونور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن المسؤولين في رابطة الدوري السعودي يبذلون "جهودًا حثيثة" للتعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف، بعدما فتحوا باب المفاوضات معه مجددًا.

وعن اسم النادي المرشح لضم صلاح قال: "فريق اتحاد جدة هو الأقرب حتى الآن لضم النجم المصري".

ولكنه أكد أن صلاح سيكون "حرًا" في اختياره للنادي الذي يريد الانضمام إليه، حال رفضه اللعب للاتحاد.

واختتم قائلا: "حال فشل الانتقال للسعودية، سيكون لديه خياران هما الدوري الإيطالي أو الأمريكي.