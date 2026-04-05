صلاح محسن ومنذر طمين يقودان هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك في الجولة الآولى بمجموعة التتويج بالدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي :-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش ، أحمد أيمن منصور .

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة ، أسامة زمراوي.

الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن

البدلاء: محمد شحاته لحراسة المرمى ، محمد الشامي ، كريم بامبو ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، بونور موجيشا ، مصطفى زيدان ، عميد صوافطة ، أحمد القرموطي.