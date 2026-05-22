المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يحصل على الاعتماد المشروط المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، حصول المعهد القومي للأورام على الاعتماد المؤسسي المشروط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب حصول برنامج التخدير وعلاج الألم على الاعتماد البرامجي المشروط، بما يعكس التزام المعهد الراسخ بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن حصول المعهد القومي للأورام على الاعتماد المؤسسي المشروط، والاعتماد البرامجي المشروط لبرنامج التخدير وعلاج الألم، يُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها جامعة القاهرة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي لمختلف الكليات والمعاهد، على رأس أولوياتها.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالمستوى الأكاديمي للمعهد القومي للأورام وكفاءة أساتذته وتميزهم، ودورهم الفعال في إثراء القطاع الصحي بأحدث الأبحاث والتقنيات العلاجية في مجال طب الأورام من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضي، مشيرًا إلى أن أساتذة المعهد يقدمون خبراتهم المختلفة في مجال الأورام بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وهو ما يؤكد مكانة المعهد التنافسية المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد والعمل المؤسسي والتعاون بين جميع منتسبي المعهد، ويؤكد قدرة المعهد القومي للأورام على تحقيق معايير الجودة والتميز، بما يسهم في تعزيز مكانته العلمية والطبية محليًا وإقليميًا.

من جانبه، أوضح عميد المعهد القومي للأورام الدكتور محمد عبد المعطي سمره، أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي المشروط يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحسين الخدمات التعليمية والطبية المقدمة، مؤكدًا حرص إدارة المعهد على تقديم نموذج أكاديمى يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقى بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة فى مصر، لافتًا إلي أن هذه الإنجاز يُعد تتويجًا للعمل الجماعي وروح الانتماء، ويعكس المكانة الرائدة للمعهد كصرح علمي متميز في مجال الأورام في مصر والمنطقة، كما قدم التهنئة إلى الدكتورة غادة العوضي، رئيس قسم التخدير، لما تحقق من اعتماد برامجي مشروط، بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.