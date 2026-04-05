الدوري السعودي الأقرب.. تعرف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن وجهة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب عقب اعلانه الرحيل عن النادي بنهاية الموسم

واكدت بعض التقارير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في ضم صلاح، للعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي

بينما أكد الصحفي التركي أكرم كونور المختص بأخبار الانتقالات أن الدوري السعودي هو الاقرب لضم محمد صلاح

وأكد كونور عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” أن المسؤولين في رابطة الدوري السعودي يبذلون جهودًا ضخمه للتعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف بعدما فتحوا باب المفاوضات معه مجددًا.

واضاف ان فريق اتحاد جدة هو الأقرب حتى الآن لضم النجم المصري

ولكنه أكد أن صلاح سيكون لديه كامل الحريه في اختياره للنادي

وتابع انه في حال فشل المفاوضات سيكون الدوري الايطالي او الامريكي هو الاقرب