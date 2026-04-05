خالد الدرندلي: أبو ريدة يدعم الكرة المصرية بصمت

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يلعب دورًا بارزًا في دعم الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي، مشددًا على أنه لا يتأخر في مساندة المنتخبات والأندية، لكنه يفضل العمل في صمت دون السعي للظهور الإعلامي.

وأوضح الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، أن أبو ريدة تدخل مؤخرًا- عبر اتصالات مع باتريس موتسيبي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- في محاولة لحل أزمة حرمان النادي الأهلي من جماهيره خلال مواجهته الأخيرة أمام الترجي التونسي.

وأشار إلى أن أبو ريدة يعد من الشخصيات المؤثرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم وداخل الكاف؛ وهو ما يمنحه القدرة على دعم الأندية المصرية في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، نفى الدرندلي ما تردد بشأن تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل حسم أزمة نادي الزمالك مع لاعبه أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ليس جهة رقابية على عقود اللاعبين، وإنما يقتصر دوره على توثيق العقود كما هي دون تعديل.

وكشف الدرندلي عن أرقام مالية لافتة، موضحًا أن تكلفة المنتخبات الوطنية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، في حين سدد اتحاد الكرة نحو 219 مليون جنيه للضرائب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن عودته للعمل داخل النادي الأهلي تظل احتمالًا قائمًا خلال الفترة المقبلة.