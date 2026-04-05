هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الدرندلي: أبو ريدة يدعم الكرة المصرية بصمت

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يلعب دورًا بارزًا في دعم الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي، مشددًا على أنه لا يتأخر في مساندة المنتخبات والأندية، لكنه يفضل العمل في صمت دون السعي للظهور الإعلامي.

وأوضح الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، أن أبو ريدة تدخل مؤخرًا- عبر اتصالات مع باتريس موتسيبي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- في محاولة لحل أزمة حرمان النادي الأهلي من جماهيره خلال مواجهته الأخيرة أمام الترجي التونسي.

وأشار إلى أن أبو ريدة يعد من الشخصيات المؤثرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم وداخل الكاف؛ وهو ما يمنحه القدرة على دعم الأندية المصرية في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، نفى الدرندلي ما تردد بشأن تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل حسم أزمة نادي الزمالك مع لاعبه أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ليس جهة رقابية على عقود اللاعبين، وإنما يقتصر دوره على توثيق العقود كما هي دون تعديل.

وكشف الدرندلي عن أرقام مالية لافتة، موضحًا أن تكلفة المنتخبات الوطنية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، في حين سدد اتحاد الكرة نحو 219 مليون جنيه للضرائب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن عودته للعمل داخل النادي الأهلي تظل احتمالًا قائمًا خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد