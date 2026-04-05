هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ولاء لا يُشترى.. رونالدو يرفض عرضًا خياليًا من بيكهام ويتمسك بالنصر

إسلام مقلد

كشفت تقارير إعلامية عن رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عرضًا ماليًا ضخمًا للانتقال إلى الدوري الأمريكي، مفضلًا الاستمرار في تجربته الحالية بدوري روشن السعودي.

وقال الإعلامي سعود الصرامي إن رونالدو لم يكتفِ بالبقاء فقط، بل ساهم ماليًا في دعم النصر لمساعدته على الحصول على الرخصة الآسيوية، في خطوة تعكس التزامه الكبير تجاه النادي.

عرض تاريخي مرفوض

وأوضح الصرامي أن الأسطورة البرتغالية رفض عرضًا خياليًا بقيمة 1.4 مليار دولار من ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، من أجل الانضمام إلى الدوري الأمريكي.

وأضاف أن رد رونالدو كان حاسمًا: "أنا وقعت مع النصر"، في إشارة إلى تمسكه بعقده والتزامه مع النادي السعودي.

محاولات أمريكية لم تنجح

وأشار الصرامي إلى أن محاولات استقطاب رونالدو لم تقتصر على بيكهام، بل امتدت لتشمل دونالد ترامب، الذي طلب من اللاعب الاحتراف في الولايات المتحدة، إلا أن النجم البرتغالي رفض الفكرة مفضلًا الاستمرار في الدوري السعودي.

عقد ممتد وطموحات مستمرة

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر يمتد حتى صيف 2027، في وقت يواصل فيه تقديم مستويات مميزة، مؤكدًا رغبته في الاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق.

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

