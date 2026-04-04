رونالدو يتحدى الزمن.. أرقام مذهلة بعد الـ 41 تقربه من حلم الهدف 1000

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تأكيد أنه حالة استثنائية في عالم كرة القدم، بعدما قاد فريقه النصر لفوز كبير على النجمة بنتيجة 5-2 في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

تألق لا يعرف التراجع

وسجل قائد النصر ثنائية جديدة رفعت رصيده إلى 23 هدفا في المسابقة هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول الهدافين، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن العمر مجرد رقم في قاموسه الكروي.

أرقام مذهلة بعد عيد ميلاده الـ41

منذ احتفاله بعيد ميلاده الـ41 في الخامس من فبراير، خاض رونالدو خمس مباريات فقط، لكنه نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف، ليساهم بشكل مباشر في 7 أهداف لفريقه خلال فترة قصيرة، عائدا بقوة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

هذه الأرقام تعكس جاهزية بدنية وفنية نادرة للاعب تخطى الأربعين، في وقت يكون فيه معظم اللاعبين قد أعلنوا الاعتزال أو تراجع مستواهم بشكل ملحوظ.

صدارة نصراوية ومطاردة هلالية

هذا الفوز عزز صدارة النصر لجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، الذي لا تزال لديه مباريات مؤجلة، ما يبقي المنافسة مشتعلة على اللقب.

حصاد العام الأربعين أرقام لا تتكرر

قبل أن يدخل عامه الـ41، كان رونالدو قد أنهى عامه الأربعين بأرقام استثنائية، بعدما سجل 38 هدفا وصنع 3 أهداف في 47 مباراة، ليواصل معدلاته التهديفية المرتفعة التي لازمته طوال مسيرته.

على بُعد خطوات من الحلم التاريخي

بوصوله إلى الهدف رقم 967 في مسيرته الاحترافية، أصبح رونالدو على بعد 33 هدفا فقط من تحقيق حلمه التاريخي بالوصول إلى 1000 هدف، وهو رقم لم يسبق أن بلغه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الحديثة.

إصابة أخيرة وعودة أقوى

تعرض رونالدو مؤخرًا لإصابة عضلية أبعدته لفترة قصيرة عن الملاعب، ما أثار قلق جماهير النصر ومحبيه حول العالم إلا أن النجم البرتغالي تعامل مع الإصابة باحترافية عالية، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف مكنه من العودة سريعا وبمستوى لافت، ظهر جليا في المباريات الأخيرة التي شهدت تسجيله وصناعته للأهداف.

عودته السريعة لم تكن مجرد تعافي بدني، بل تأكيد جديد على انضباطه الصارم وأسلوب حياته الذي حافظ به على لياقته الاستثنائية رغم تقدمه في العمر.

أسطورة تكتب فصولها الأخيرة بأرقام قياسية

ما يقدمه كريستيانو رونالدو اليوم ليس مجرد تألق لاعب مخضرم، بل قصة أسطورة ترفض أن تنتهي بهدوء فمع كل مباراة، يقترب أكثر من أرقام تاريخية جديدة، ويثبت أن الشغف والانضباط قادران على تحدي قوانين الزمن.