قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رونالدو يتحدى الزمن.. أرقام مذهلة بعد الـ 41 تقربه من حلم الهدف 1000

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تأكيد أنه حالة استثنائية في عالم كرة القدم، بعدما قاد فريقه النصر لفوز كبير على النجمة بنتيجة 5-2 في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

تألق لا يعرف التراجع

وسجل قائد النصر ثنائية جديدة رفعت رصيده إلى 23 هدفا في المسابقة هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول الهدافين، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن العمر مجرد رقم في قاموسه الكروي.

أرقام مذهلة بعد عيد ميلاده الـ41

منذ احتفاله بعيد ميلاده الـ41 في الخامس من فبراير، خاض رونالدو خمس مباريات فقط، لكنه نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف، ليساهم بشكل مباشر في 7 أهداف لفريقه خلال فترة قصيرة، عائدا بقوة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

هذه الأرقام تعكس جاهزية بدنية وفنية نادرة للاعب تخطى الأربعين، في وقت يكون فيه معظم اللاعبين قد أعلنوا الاعتزال أو تراجع مستواهم بشكل ملحوظ.

صدارة نصراوية ومطاردة هلالية

هذا الفوز عزز صدارة النصر لجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، الذي لا تزال لديه مباريات مؤجلة، ما يبقي المنافسة مشتعلة على اللقب.

حصاد العام الأربعين أرقام لا تتكرر

قبل أن يدخل عامه الـ41، كان رونالدو قد أنهى عامه الأربعين بأرقام استثنائية، بعدما سجل 38 هدفا وصنع 3 أهداف في 47 مباراة، ليواصل معدلاته التهديفية المرتفعة التي لازمته طوال مسيرته.

على بُعد خطوات من الحلم التاريخي

بوصوله إلى الهدف رقم 967 في مسيرته الاحترافية، أصبح رونالدو على بعد 33 هدفا فقط من تحقيق حلمه التاريخي بالوصول إلى 1000 هدف، وهو رقم لم يسبق أن بلغه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الحديثة.

إصابة أخيرة وعودة أقوى

تعرض رونالدو مؤخرًا لإصابة عضلية أبعدته لفترة قصيرة عن الملاعب، ما أثار قلق جماهير النصر ومحبيه حول العالم إلا أن النجم البرتغالي تعامل مع الإصابة باحترافية عالية، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف مكنه من العودة سريعا وبمستوى لافت، ظهر جليا في المباريات الأخيرة التي شهدت تسجيله وصناعته للأهداف.

عودته السريعة لم تكن مجرد تعافي بدني، بل تأكيد جديد على انضباطه الصارم وأسلوب حياته الذي حافظ به على لياقته الاستثنائية رغم تقدمه في العمر.

أسطورة تكتب فصولها الأخيرة بأرقام قياسية

ما يقدمه كريستيانو رونالدو اليوم ليس مجرد تألق لاعب مخضرم، بل قصة أسطورة ترفض أن تنتهي بهدوء فمع كل مباراة، يقترب أكثر من أرقام تاريخية جديدة، ويثبت أن الشغف والانضباط قادران على تحدي قوانين الزمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

ترشيحاتنا

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

محافظ الغربية

داخلة الخدمة قريّب | مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد