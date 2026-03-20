900 هدف من العبقرية.. كيف صنع ميسي أسطورته وهل يتفوق على كريستيانو رونالدو؟

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ بعدما بلغ هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي بعد غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.

إنجاز تاريخي يكتب فصلا جديدا

وجاء الهدف التاريخي خلال مواجهة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل ضمن بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، حيث سجله بتسديدة يسارية مميزة، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1).

من موهبة شابة إلى أسطورة خالدة

رحلة الأهداف الـ900 لم تأتي بين ليلة وضحاها، بل بدأت قبل 21 عامًا، حين سجل ميسي أول أهدافه مع برشلونة عام 2005 وهو لم يتجاوز 17 عاما.

ومنذ ذلك الحين، واصل النجم الأرجنتيني حصد الأرقام القياسية، مدعوما بموهبته الفذة، ليصل إلى هذا الرقم في مباراته رقم 1142 مع الأندية والمنتخب.

هل يتفوق ميسي على رونالدو في المعدل؟

رغم أن كريستيانو رونالدو كان السباق إلى بلوغ 900 هدف، إلا أن الأرقام تكشف تفوقا لافتا لميسي من حيث المعدل التهديفي.

ميسي: 900 هدف في 1142 مباراة (0.79 هدف/مباراة)

رونالدو: 900 هدف في 1236 مباراة (0.73 هدف/مباراة)

هذه الأرقام تمنح ميسي أفضلية نسبية في الكفاءة التهديفية، رغم استمرار رونالدو في تعزيز رصيده الذي وصل لاحقًا إلى 965 هدفا، مع طموح واضح لبلوغ حاجز الألف.

أين سجل ميسي أهدافه؟

توزعت أهداف ميسي بين الأندية والمنتخب، مع هيمنة واضحة لفترة تألقه مع برشلونة -برشلونة: 672 هدفا

-باريس سان جيرمان: 32 هدفا

-إنتر ميامي: 81 هدفا

-منتخب الأرجنتين: 115 هدفا

-كما نجح في تجاوز حاجز 100 هدف دولي، ليؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي المنتخبات في التاريخ.

رجل المواعيد الكبرى

لطالما ارتبط اسم ميسي بالحسم في اللحظات الكبيرة، حيث سجل:

-175 هدفا في مباريات خروج المغلوب

-35 هدفا في النهائيات

-كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 129 هدفا، خلف رونالدو المتصدر.

إشادة من أقرب المقربين

من جانبه، لم يُخفِي خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، إعجابه بما يقدمه ميسي، واصفا أرقامه بـ"الجنونية"، مؤكدًا أن مشاهدة هذا الكم من الأهداف عن قرب تمثل "شرفا كبيرًا"، وأن ما يقدمه "غير طبيعي ويعكس فرادة حقيقية".

ليلة تاريخية بطعم مُر

ورغم الاحتفال بالهدف رقم 900، لم تكتمل فرحة إنتر ميامي، إذ ودع الفريق البطولة بعد التعادل وخسارته بفارق الأهداف خارج ملعبه، لتبقى الليلة مزيجا من المجد الفردي وخيبة الأمل الجماعية.

بين الأرقام القياسية والمقارنات المستمرة، يواصل ميسي ورونالدو كتابة فصل استثنائي في تاريخ كرة القدم، لكن بلوغ الهدف 900 أعاد التأكيد أن “البرغوث” لا يزال قادراً على الإبهار وربما لم يقل كلمته الأخيرة بعد.