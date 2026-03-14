عودة محفوفة بالتحديات.. 3 معارك كبرى تنتظر كريستيانو رونالدو بعد التعافي من الإصابة

بعد فترة غياب فرضتها الإصابة، يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعودة مجدداً إلى الملاعب مع النصر، في توقيت حاسم من الموسم، حيث تنتظره سلسلة من التحديات الصعبة على المستويين الفردي والجماعي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام نادي الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي تمثلت في تمزق بوتر العضلة الخلفية للفخذ، ما أجبره على الابتعاد مؤقتاً عن الملاعب.

وسافر رونالدو إلى إسبانيا للخضوع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف طبيبه الخاص، على أن يعود للمشاركة مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي المقررة نهاية شهر مارس الجاري.

ومع اقتراب عودته، تبرز ثلاث معارك كروية كبرى تنتظر النجم البرتغالي في المرحلة المقبلة.

سباق هداف الدوري السعودي يشتعل

أحد أبرز التحديات التي تواجه رونالدو يتمثل في الصراع المحتدم على لقب هداف الدوري السعودي وهو اللقب الذي توج به خلال الموسمين الماضيين.

حاليا يتصدر سباق الهدافين كل من الإنجليزي ايفان توني مهاجم الأهلي ، والمكسيكي جوليان كينيو نيس لاعب نادي القادسية برصيد 24 هدفاً لكل منهما.

في المقابل، تراجع رونالدو إلى المركز الثالث برصيد 21 هدفاً، ما يضعه أمام مهمة صعبة لاستعادة الصدارة، خاصة في ظل تألق منافسيه واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

حلم الألف هدف تحت ضغط المنافسة مع ميسي

يواصل رونالدو مطاردة أحد أعظم الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، وهو بلوغ حاجز الألف هدف رسمي في مسيرته الاحترافية.

وحتى الآن سجل قائد النصر 965 هدفاً، ليبقى بحاجة إلى 35 هدفاً لتحقيق هذا الرقم التاريخي غير المسبوق.

لكن هذا السباق لا يخلو من الضغط، في ظل استمرار منافسه التقليدي ليونيل ميسي في تقليص الفارق، بعدما وصل رصيده إلى 899 هدفاً خلال مسيرته الكروية، ما يضيف بعداً جديداً للمنافسة بين الأسطورتين.

قيادة النصر نحو لقب الدوري الغائب

على المستوى الجماعي، يواجه رونالدو تحدياً لا يقل أهمية، يتمثل في قيادة نادي النصر نحو استعادة لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2018-2019.

ويتصدر النصر جدول الترتيب حالياً، لكنه يحتاج إلى مواصلة الانتصارات خلال الجولات التسع المتبقية من الموسم للحفاظ على الصدارة وحسم اللقب.

ويمثل تحقيق لقب الدوري السعودي محطة مهمة في مسيرة رونالدو، الذي سبق له التتويج بلقب الدوري في ثلاث من أقوى الدوريات الأوروبية، وهي انجلترا واسبانيا وإيطاليا.

تبدو عودة كريستيانو رونالدو إلى الملاعب أكثر من مجرد تعافي من الإصابة؛ فهي بداية لمرحلة حاسمة من الموسم، تتداخل فيها الأهداف الفردية مع طموحات الفريق.

وبين سباق الهدافين، وحلم الألف هدف، ومعركة لقب الدوري، ينتظر النجم البرتغالي اختباراً جديداً يضيف فصلاً آخر إلى مسيرته الاستثنائية.