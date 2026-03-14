غياب رونالدو وماني .. تشكيل النصر لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي.



ويحل فريق النصر، ضيفا ثقيلا على الخليج على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري السعودي كالتالي:



في حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

في خط الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري، مارتينيز.

في خط الوسط: أنجيلو، بروزوفيتش، فيليكس.

في خط الهجوم: كومان، الحمدان، أيمن يحيى.

