رونالدو يدعم تعيين جيسوس مدربا لمنتخب البرتغال بعد مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب مسؤولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالنظر في تعيين مواطنه جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر السعودي، مدربًا لمنتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير، فإن رونالدو يرى أن جيسوس يمتلك الخبرة والقدرة على قيادة المنتخب البرتغالي، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل نادي النصر، حيث يعمل المدرب البرتغالي حاليًا مع قائد المنتخب البرتغالي في الدوري السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن جيسوس يُبدي حماسًا كبيرًا لتولي تدريب منتخب بلاده، على أن يكون ذلك عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026، حيث يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب.

كما أوضحت أن المدرب المخضرم دخل دائرة الترشيحات بقوة إلى جانب المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، الذي يُعد بدوره أحد الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب البرتغالي خلال المرحلة المقبلة.

ويملك جيسوس مسيرة تدريبية حافلة، حيث سبق له قيادة عدة أندية كبرى أبرزها بنفيكا وسبورتينج لشبونة في البرتغال، إضافة إلى تجربته الناجحة مع فلامنجو البرازيلي، قبل أن يتولى تدريب النصر في الدوري السعودي.