ميسي أم رونالدو.. من انتصر في معركة الإصابات عبر التاريخ؟

في عالم كرة القدم الاحترافية، تبقى الإصابات أحد أكثر التحديات إزعاجا للاعبين، فهي الضيف غير المرغوب فيه الذي قد يظهر في أي لحظة ويهدد استمرارية النجوم داخل المستطيل الأخضر.

وعلى الرغم من أن معظم اللاعبين يمرون بتجارب متفاوتة مع الإصابات، فإن تأثيرها يختلف بشكل واضح من لاعب إلى آخر، وقد تكون أحيانا عاملا حاسما في تشكيل مسيرة بعض النجوم.

وفي الوقت الذي عانى فيه بعض اللاعبين من إصابات متكررة أثرت على مسيرتهم، مثل النجم البرازيلي نيمار، برزت مقارنة لافتة بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، خاصة فيما يتعلق بعدد مرات الغياب بسبب الإصابة.

رونالدو مثال للصلابة البدنية

ارتبط اسم رونالدو طوال مسيرته الاحترافية بالانضباط البدني والاهتمام الكبير باللياقة، وهو ما انعكس بوضوح على قدرته على تفادي الإصابات لفترات طويلة.

ومنذ ظهوره الأول في الملاعب عام 2002، غاب النجم البرتغالي عن المباريات بسبب الإصابة لمدة 492 يوما فقط، وهو رقم منخفض نسبيا قياسا بطول مسيرته ومستوى المنافسة العالي الذي خاضه عبر سنوات عديدة.

كما أن أطول فترة غياب تعرض لها رونالدو لم تتجاوز 71 يوما متتاليا، ليغيب في المجمل عن 71 مباراة فقط، وهو رقم استثنائي في كرة القدم الحديثة التي تشهد ضغطا بدنيا هائلا وكثافة كبيرة في عدد المباريات.

موسم استثنائي للغياب

اللافت أن الفترة الوحيدة التي غاب فيها رونالدو عن عدد مزدوج من المباريات بسبب الإصابة كانت خلال موسم 2009-2010، عندما اضطر للابتعاد عن 13 مباراة.

وفي الوقت الحالي، يغيب قائد منتخب البرتغال عن فريقه نادي النصر السعودي بسبب إصابة جديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع هذا الرقم قليلا خلال الفترة المقبلة.

ميسي مسيرة أعاقتها الإصابات أحيانا

على الجانب الآخر، ورغم المسيرة الأسطورية التي حققها ميسي، فإن الإصابات لعبت دورا أكبر في إبعاده عن الملاعب مقارنة بغريمه التاريخية

فمنذ بداية مسيرته الاحترافية، اضطر النجم الأرجنتيني للابتعاد عن اللعب لمدة 849 يومًا بسبب الإصابات، أي أكثر بنحو 357 يومًا من رونالدو.

كما تسبب ذلك في غيابه عن 162 مباراة خلال مسيرته، أي بزيادة 91 مباراة مقارنة بالنجم البرتغالي.

فترات غياب أطول ومتكررة

وتكشف الأرقام عن فارق واضح بين النجمين، إذ مر ميسي بـ ثماني فترات غياب متتالية تجاوزت عشر مباريات، وكان أطولها في موسم 2006-2007 عندما غاب عن 19 مباراة.

في المقابل، لم يمر رونالدو إلا بحالة واحدة فقط تجاوز فيها الغياب حاجز العشر مباريات.

أرقام تكشف جانبا خفيا من المنافسة

تعكس هذه الإحصاءات جانبا أقل تداولا من المنافسة التاريخية بين ميسي ورونالدو فبينما يتفق الجميع على عظمتهما الكروية، يظهر أن عامل الإصابات كان أكثر قسوة على النجم الأرجنتيني.

في المقابل، ساعدت الصلابة البدنية والانضباط العالي رونالدو على الحفاظ على قدر أكبر من الاستمرارية داخل الملاعب.

بين الموهبة والقدرة على الصمود

في كرة القدم الحديثة، حيث تتزايد المتطلبات البدنية وتشتد المنافسة، لا تقاس عظمة اللاعبين بالموهبة فقط، بل أيضا بقدرتهم على الصمود أمام الإصابات والتحديات البدنية.

ولهذا، فإن مسيرتي ميسي ورونالدو لا تختصران في الأهداف والألقاب فحسب، بل تمتدان أيضا إلى معركة خفية يخوضها اللاعبون باستمرار ضد خصم لا يري وهو الإصابة.