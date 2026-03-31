الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عودة القائد تقترب.. متى يظهر كريستيانو رونالدو مجددا بقميص النصر؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

اقتربت ساعة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة نادي النصر، بعد فترة تأهيل خضع لها في العاصمة الإسبانية مدريد، أنهى خلالها برنامجه العلاجي بنجاح تمهيدا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

الضوء الأخضر من الجهاز الطبي

بحسب ما أوردته تقارير صحفية، منح طبيب النصر البرتغالي كارلوس ميغيل مواطنه رونالدو الإذن بالعودة إلى التدريبات الجماعية، إلى جانب زميله السنغالي ساديو ماني، بعد استكمال البرنامج التأهيلي خلال الأيام الماضية.

كريستيانو رونالدو

هذا التطور يضع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أمام خيار الاستعانة بالثنائي في الاستحقاقات المقبلة، وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب.

 

جاهزية لموقعة النجمة

تشير التوقعات إلى أن رونالدو قد يكون ضمن قائمة النصر في المواجهة المرتقبة أمام نادي النجمة ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، والتي تقام مساء الجمعة على ملعب الأول بارك.

وكان النجم البرتغالي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة النصر أمام الفيحاء في الجولة 24، ما تسبب في غيابه عن مباراتي نيوم والخليج.

 

صدارة مشتعلة قبل الأمتار الأخيرة

يدخل النصر اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الهلال و5 نقاط عن الأهلي، قبل 8 جولات من نهاية الموسم، ما يزيد من أهمية عودة هداف الفريق في هذا التوقيت الحاسم.

كريستيانو رونالدو

أرقام تؤكد التأثير

خاض رونالدو هذا الموسم 26 مباراة في مختلف البطولات، أسهم خلالها في 26 هدفا (22 هدفا و4 تمريرات حاسمة)، وفق بيانات موقع Transfermarkt، ما يعكس قيمته الفنية وتأثيره المباشر في نتائج الفريق.

 

غياب دولي وهدف أكبر

في المقابل، يغيب رونالدو عن معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي شهدت مواجهة أمام منتخب المكسيك انتهت بالتعادل السلبي، على أن يلتقي لاحقًا مع منتخب الولايات المتحدة.

ويعمل النجم المخضرم على استعادة كامل جاهزيته استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث أوقعت القرعة البرتغال في مجموعة تضم منتخب أوزبكستان ومنتخب كولومبيا، إضافة إلى المتأهل من الملحق العالمي.

بهذه العودة المرتقبة، يستعيد النصر أحد أهم أسلحته الهجومية في توقيت بالغ الحساسية، بينما يواصل رونالدو سباقه مع الزمن للحفاظ على لياقته وطموحه في كتابة فصل جديد من مسيرته الأسطورية.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر العاصمة الإسبانية مدريد نادي النجمة دوري روشن السعودي منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن مواجهة مصر وإسبانيا

حجز منتخبي طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات يوم الثلاثاء.

طاجيكستان وتايلاند إلى كأس آسيا السعودية 2027

منتخب البرازيل

مكافأة مالية لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

المزيد