عودة القائد تقترب.. متى يظهر كريستيانو رونالدو مجددا بقميص النصر؟

اقتربت ساعة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة نادي النصر، بعد فترة تأهيل خضع لها في العاصمة الإسبانية مدريد، أنهى خلالها برنامجه العلاجي بنجاح تمهيدا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

الضوء الأخضر من الجهاز الطبي

بحسب ما أوردته تقارير صحفية، منح طبيب النصر البرتغالي كارلوس ميغيل مواطنه رونالدو الإذن بالعودة إلى التدريبات الجماعية، إلى جانب زميله السنغالي ساديو ماني، بعد استكمال البرنامج التأهيلي خلال الأيام الماضية.

هذا التطور يضع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أمام خيار الاستعانة بالثنائي في الاستحقاقات المقبلة، وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب.

جاهزية لموقعة النجمة

تشير التوقعات إلى أن رونالدو قد يكون ضمن قائمة النصر في المواجهة المرتقبة أمام نادي النجمة ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، والتي تقام مساء الجمعة على ملعب الأول بارك.

وكان النجم البرتغالي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة النصر أمام الفيحاء في الجولة 24، ما تسبب في غيابه عن مباراتي نيوم والخليج.

صدارة مشتعلة قبل الأمتار الأخيرة

يدخل النصر اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الهلال و5 نقاط عن الأهلي، قبل 8 جولات من نهاية الموسم، ما يزيد من أهمية عودة هداف الفريق في هذا التوقيت الحاسم.

أرقام تؤكد التأثير

خاض رونالدو هذا الموسم 26 مباراة في مختلف البطولات، أسهم خلالها في 26 هدفا (22 هدفا و4 تمريرات حاسمة)، وفق بيانات موقع Transfermarkt، ما يعكس قيمته الفنية وتأثيره المباشر في نتائج الفريق.

غياب دولي وهدف أكبر

في المقابل، يغيب رونالدو عن معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي شهدت مواجهة أمام منتخب المكسيك انتهت بالتعادل السلبي، على أن يلتقي لاحقًا مع منتخب الولايات المتحدة.

ويعمل النجم المخضرم على استعادة كامل جاهزيته استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث أوقعت القرعة البرتغال في مجموعة تضم منتخب أوزبكستان ومنتخب كولومبيا، إضافة إلى المتأهل من الملحق العالمي.

بهذه العودة المرتقبة، يستعيد النصر أحد أهم أسلحته الهجومية في توقيت بالغ الحساسية، بينما يواصل رونالدو سباقه مع الزمن للحفاظ على لياقته وطموحه في كتابة فصل جديد من مسيرته الأسطورية.