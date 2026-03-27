عودة كريستيانو رونالدو إلى التدريبات الجماعية للنصر

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد فترة غياب بسبب الإصابة. وقد نشر النادي صوراً لوصوله إلى مقر التدريب في الرياض، مؤكدًا استعداده للمباريات المقبلة في دوري روشن السعودي.

التعافي من الإصابة العضلية

تأتي عودة رونالدو بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة فريق الفيحاء، والتي أثرت على مشاركته في المباريات الأخيرة. غاب النجم البرتغالي عن مواجهتي نيوم والخليج، الأمر الذي أثار قلق الجماهير حول مدى جاهزيته للمنافسات القادمة.

برنامج تأهيلي مكثف في مدريد

خضع رونالدو لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت إشراف طاقم طبي متخصص، قبل أن يعود إلى الرياض للانضمام إلى زملائه في التدريبات الجماعية. وقد ركز البرنامج على استعادة قوة العضلات وتحسين اللياقة البدنية لضمان جاهزيته للمرحلة القادمة.

جاهزية رونالدو للمباريات المقبلة

عبّر رونالدو عن سعادته بالعودة إلى التدريبات عبر حسابه الشخصي، قائلاً: “سعيد بالعودة!.. أبدو في حالة جيدة”. وأكد اللاعب أنه مستعد للمشاركة في المباريات القادمة، معربًا عن تطلعه لمساعدة فريقه في تحقيق أهدافه هذا الموسم.

الاستعدادات لمواجهة التحديات المقبلة

شارك رونالدو في تدريبات جماعية مكثفة استعدادًا للمواجهات المهمة المقبلة للنصر في دوري روشن السعودي. ويطمح الفريق بقيادة نجمه البرتغالي إلى تعزيز موقعه في جدول البطولة، خاصة بعد انتهاء فترة الغياب، مما يمنح الجهاز الفني خيارات هجومية ودفاعية أقوى.

عودة كريستيانو تمنح جماهير النصر دفعة معنوية قوية، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على أداء الفريق في المباريات القادمة، خصوصًا في اللقاءات الحاسمة ضمن منافسات الدوري السعودي