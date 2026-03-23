كريستيانو رونالدو يطمئن جماهيره بعد إصابته : ساعود قريبا..صور

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعوديى رسالة إلي جماهيره عبر منصة إكس طمأنهم خلالها علي حالته الصحية عقب تعرضه للإصابة.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه يتحسن يوماً بعد يوم، مرفقاً صوراً له وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وكان رونالدو قد غاب عن الملاعب منذ أواخر فبراير، بعد أن اضطر للخروج من مباراة الفوز 3-1 على الفيحاء بسبب شعوره بعدم الارتياح.

وفي أوائل مارس، أكد النادي أنه سافر إلى إسبانيا لتلقي علاج متخصص، مشيراً إلى أن إصابته كانت أكبر من المتوقع في البداية.

ورغم هذه الإصابة، يواصل رونالدو تقديم موسم مميز، مسجلاً 21 هدفاً في 22 مباراة بالدوري السعودي حتى الآن، ما يعكس استمراره في الأداء على مستوى عالمي رغم تقدمه في السن.