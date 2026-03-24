قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عودة مرعبة للدون.. 8 أسباب تجعل كريستيانو رونالدو كابوس رغم بلوغه 41 عاما

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يخضع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لبرنامج تأهيلي، يخيم ترقب مشوب بالقلق على منافسي نادي النصر السعودي.

الصمت ليس بسبب غيابه، بل بسبب ما قد يحمله من عاصفة عند عودته، في وقت يظن فيه البعض أن مسيرته تقترب من النهاية، بينما يستعد "صاروخ ماديرا" لكتابة فصل جديد من التألق.

هوس الألف هدف طموح لا يعرف التوقف

لا يتعامل رونالدو مع المباريات كروتين اعتيادي، بل كفرص للاقتراب من إنجاز تاريخي يتمثل في تسجيل 1000 هدف.

هذا الدافع الاستثنائي يحول كل ظهور له إلى معركة حاسمة، ما يجعله خصما لا يهدأ أمام المرمى.

جاهزية بدنية استثنائية تحدي للزمن

في سن يتجه فيه معظم اللاعبين للاعتزال، يحافظ رونالدو على لياقة بدنية مذهلة بفضل انضباط صارم في التدريبات والتغذية، ما يمنحه القدرة على مجاراة إيقاع المباريات بكفاءة عالية طوال 90 دقيقة.

 مدريد شحن نفسي في معقل المجد

اختيار مدريد كمحطة للتأهيل لم يكن قرارا طبيا فقط، بل يحمل بعدا نفسيا عميقا، إذ تمثل المدينة مسرح أبرز إنجازاته، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل العودة.

جاهزية فورية لا وقت للتأقلم

اعتاد رونالدو على العودة من الإصابات بسرعة لافتة، دون الحاجة لفترة استعادة طويلة، وهو ما يجعله خطرا مباشرا منذ اللحظة الأولى لمشاركته.

دافع المشككين وقود الانفجار

كلما ارتفعت الأصوات المشككة في قدرته على الاستمرار، ردّ رونالدو يكون داخل الملعب.

الإصابة بالنسبة له ليست نهاية، بل فرصة لإثبات أن الأرقام لا تحدد قيمة الأساطير.

 التفوق الهوائي سلاح لا يُصد

يمتلك رونالدو قدرة استثنائية على الارتقاء والتسجيل بالرأس، ما يجعل الكرات العرضية أحد أخطر أسلحة نادي النصر السعودي، ويضع المدافعين تحت ضغط دائم.

الهيبة النفسية تأثير يتجاوز الأداء

وجود رونالدو وحده كفيل بإرباك حسابات المنافسين، إذ يفرض ضغطا نفسيا على المدافعين، يدفعهم لارتكاب أخطاء قد تكون مكلفة.

 قائد داخل الملعب عقلية البطل

لا يقتصر دور رونالدو على تسجيل الأهداف، بل يمتد لقيادة الفريق ميدانيا، وتحفيز زملائه، وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

 عودة أسطورة لا تعترف بالنهاية

ما ينتظر الملاعب ليس مجرد عودة لاعب من الإصابة، بل عودة نجم يرفض كتابة السطر الأخير من مسيرته إلا بأسلوب استثنائي السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل تصمد دفاعات المنافسين أمام إعصار الـ41؟ الإجابة ستبدأ مع أول لمسة للدون داخل المستطيل الأخضر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

بالصور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

