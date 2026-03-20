كريستيانو رونالدو: عيد مبارك للجميع

هنأ اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم الهلال السعودي الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الأسطورة كريستيانو رونالدو عبر منصة 𝕏 :

"عيد مبارك للجميع! أتمنى لكم يوماً مميزاً مع عائلاتكم وأحبائكم. أتمنى لكم جميعاً السلام والسعادة".

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام نادي الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي تمثلت في تمزق بوتر العضلة الخلفية للفخذ، ما أجبره على الابتعاد مؤقتاً عن الملاعب.

وسافر رونالدو إلى إسبانيا للخضوع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف طبيبه الخاص، على أن يعود للمشاركة مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي المقررة نهاية شهر مارس الجاري.

ومع اقتراب عودته، تبرز ثلاث معارك كروية كبرى تنتظر النجم البرتغالي في المرحلة المقبلة.

سباق هداف الدوري السعودي يشتعل

أحد أبرز التحديات التي تواجه رونالدو يتمثل في الصراع المحتدم على لقب هداف الدوري السعودي وهو اللقب الذي توج به خلال الموسمين الماضيين.

حاليا يتصدر سباق الهدافين كل من الإنجليزي ايفان توني مهاجم الأهلي ، والمكسيكي جوليان كينيو نيس لاعب نادي القادسية برصيد 24 هدفاً لكل منهما.

في المقابل، تراجع رونالدو إلى المركز الثالث برصيد 21 هدفاً، ما يضعه أمام مهمة صعبة لاستعادة الصدارة، خاصة في ظل تألق منافسيه واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

حلم الألف هدف تحت ضغط المنافسة مع ميسي

يواصل رونالدو مطاردة أحد أعظم الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، وهو بلوغ حاجز الألف هدف رسمي في مسيرته الاحترافية.