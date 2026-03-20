لمدة 15 دقيقة.. إجراء جديد في الأهلي قبل إياب الترجي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب فتح باب المران الختامي مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فريق الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام وسائل الإعلام المختلفة.

ويقام المران الختامي للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي في حضور وسائل الإعلام في الـ 15 دقائق الأولى.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المران الختامي استعدادًا لمواجهة الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش.

ويستضيف في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

كما تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.