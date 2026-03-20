الأهلي يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

حرص مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الجمعة، على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتمنى لكم عيد فطر مبارك كل عام وأنتم بخير».

وأعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، مساء امس الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون اليوم الجمعة 20 مارس 2026، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري الهلال باللجان الشرعية المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.