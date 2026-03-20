بينهما كامويش.. الأهلي يتلقى استدعاءات دولية للاعبين قبل مواجهة الترجي

رباب الهواري

تلقى النادي الأهلي إخطارين رسميين من اتحادات كرة القدم في مالي وكاب فيردي، يفيدان باستدعاء اثنين من لاعبي الفريق الأول للانضمام إلى منتخبي بلديهما خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس الجاري.

استدعاء أليو ديانج لمنتخب مالي

جاء الخطاب الأول من الاتحاد المالي لكرة القدم، والذي تضمن استدعاء لاعب خط الوسط أليو ديانج للمشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مالي خلال فترة الأجندة الدولية. ويعد ديانج من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، حيث يقدم مستويات مميزة في خط الوسط، ما جعله عنصرًا دائمًا في تشكيلة منتخب بلاده.

كامويش ينضم إلى منتخب كاب فيردي

وفي السياق ذاته، تلقى الأهلي خطابًا آخر من اتحاد كاب فيردي لكرة القدم، يفيد باستدعاء المهاجم يلسين كامويش للانضمام إلى المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي. ويأتي هذا الاستدعاء في إطار استعدادات منتخب كاب فيردي لخوض عدد من المباريات خلال نفس الفترة.

استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي

على جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهة قوية ومرتقبة أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل قبل هذه المواجهة الحاسمة، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

موعد المباراة المرتقبة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير من جماهير الأهلي، التي تأمل في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

