توروب يتراجع.. لاعبو الأهلي يرفضون المعسكر المغلق قبل إياب الترجي بـ 48 ساعة

تراجع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن فكرة دخول نجوم القلعة الحمراء في معسكر تدريبي قبل مباراة إياب الترجي في دوري أبطال أفريقيا ب 48 ساعة.



ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي مساء غد السبت في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.



وافادت مصادر مطلعة أن لاعبو الأهلي رفضوا الدخول في المعسكر التدريبي الذي كان مقررا إقامته قبل مباراة إياب الترجي علي أن تكون بدايته من أمس الخميس اي قبل المباراة ب 48 ساعة.



ولفتت المصادر إلى أن نجوم الأهلي تمسكوا ببدء معسكر الفريق لمواجهة الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا بدءا من مساء اليوم الجمعة.



وذكرت المصادر أن رفض نجوم الأهلي الدخول في معسكر إياب الترجي قبل المباراة ب 48 ساعة جاء بسبب رغبتهم في قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.



وشدد علي أنه جري اتفاق مسبق مع الجهاز الفني علي بدء المعسكر التدريبي من يوم الخميس وتم تجهيز المعسكر إلا أن نجوم الأهلي تمسكوا بدخول المعسكر مساء اليوم الجمعة.



يذكر أن فريق الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تلقي خسارة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام نظيره فريق الترجي بهدف دون رد على ملعب رادس.