توروب يجهز مفاجأة في إياب الأهلي والترجي

استقر المدير الفني للنادي الأهلي الدانماركي ييس توروب على تعديل الأسلوب التكتيكي في مباراة الإياب أمام الترجي المقرر إقامتها مساء غد السبت في القاهرة 
واتفق توروب مع جهازه المعاون علي العودة للعب بمهاجم صريح في إياب الترجي بعد تجربة المهاجم الوهمي في لقاء الذهاب. القرار جاء في ظل معاناة الفريق تهديفياً خلال الفترة الأخيرة، بعد صيام هجومي وتهديفي.

وقرر توروب الدفع بالمهاجم الشاب مروان عثمان في مركز رأس الحربة منذ البداية، أملاً في استغلال قوته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء لتحويل العرضيات والفرص إلى أهداف.

المدرب الدنماركي يرى أن وجود مهاجم تقليدي سيعيد التوازن الهجومي للفريق، ويمنح الحرية للثلاثي بن شرقي وتريزيجيه وزيزو للتحرك في مراكزهم الطبيعية وصناعة الخطورة على دفاع الترجي، في محاولة لكسر حالة العقم التهديفي وتحقيق الفوز في استاد القاهرة.
يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تلقي خسارة أمام نظيره فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

