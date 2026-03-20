منتخب الناشئين يطير لليبيا استعدادا لتصفيات إفريقيا في هذا الموعد!

يختتم اليوم الجمعة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة ضمن تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فجر السبت إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأدي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته مساء أمس الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأدى الفريق مرانه امس الخميس بمشاركة جميع اللاعبين المختارين بجدية وتركيز ومنافسة قوية للحاق بالتشكيل الأساسى

وحرص الجهازان الفني والطبي على الاطمئنان على سلامة كل اللاعبين،و تجهيزهم فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل.

و ألقى حسين عبد اللطيف المدير الفني محاضرة فنية للاعبين، شرح خلالها بعض الجوانب التكتيكية والخططية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره التونسي يوم 27، على أن يواصل مبارياته بمواجهة منتخبات المغرب وليبيا والجزائر.