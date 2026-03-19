حسام حسن يترقب الحسم.. إعلان قائمة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركات الأفريقية

تتجه الأنظار داخل الشارع الكروي المصري إلى الموعد المرتقب لإعلان قائمة منتخب مصر لكرة القدم، الخاصة بمعسكر شهر مارس، والذي يأتي في توقيت مهم عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن القائمة بشكل رسمي مساء يوم الأحد المقبل، عقب إسدال الستار على مواجهات الأندية المصرية في البطولات القارية، وذلك لمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة تقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتشير التوقعات إلى اقتراب عدد من الأسماء من التواجد ضمن صفوف الفراعنة في المعسكر المقبل، حيث يبرز الثنائي ناصر منسي والمهدي سليمان من نادي نادي الزمالك، إلى جانب هادي رياض ومروان عثمان من صفوف النادي الأهلي، في ظل متابعتهم خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الإثنين الموافق 23 مارس الجاري، في إطار الاستعداد للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد للمنافسات الدولية المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال هذا المعسكر لتجربة عدد من العناصر الجديدة، إلى جانب تثبيت القوام الأساسي للفريق، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة فنية قبل الاستحقاقات الرسمية المنتظرة.