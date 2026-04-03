جيسوس بعد خماسية النصر : رونالدو ليس أنانيًا .. ولدينا أخطاء دفاعية يجب تصحيحها

أدلى البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بتصريحات مثيرة عقب الفوز الكبير على النجمة بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا رضاه عن النتيجة مع الاعتراف بوجود بعض السلبيات.

ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، موسعًا الفارق مع الهلال إلى 6 نقاط مؤقتًا، ليواصل الفريق تقدمه بثبات نحو اللقب.

وتحدث جيسوس عن استبدال مواطنه كريستيانو رونالدو، موضحًا أن القرار جاء بدافع إراحته بعد غيابه عن المباراتين السابقتين، مؤكدًا أنه لو كانت النتيجة متقاربة لاستمر حتى النهاية.

وأضاف: "رونالدو لاعب محترف للغاية، وليس أنانيًا، وكان بإمكانه البقاء بحثًا عن هاتريك، لكنه فضّل مصلحة الفريق ووافق على الخروج للحصول على الراحة".

ورغم الفوز العريض، أبدى المدرب البرتغالي تحفظه على بعض الجوانب الدفاعية، مشيرًا إلى أن استقبال هدفين أمر غير مقبول، ويجب العمل على تصحيحه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أداء الخط الخلفي في بعض فترات اللقاء.

كما أشار إلى غياب التوازن الدفاعي نتيجة غياب بعض العناصر، إلى جانب تأثر مستوى بعض اللاعبين بالإرهاق، مؤكدًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح رغم هذه الملاحظات.

واختتم جيسوس تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير النصر، مشيدًا بدورها الكبير في دعم الفريق، مؤكدًا أن الأجواء التي تصنعها الجماهير تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.