قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جيسوس بعد خماسية النصر : رونالدو ليس أنانيًا .. ولدينا أخطاء دفاعية يجب تصحيحها

أدلى البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بتصريحات مثيرة عقب الفوز الكبير على النجمة بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا رضاه عن النتيجة مع الاعتراف بوجود بعض السلبيات.

ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، موسعًا الفارق مع الهلال إلى 6 نقاط مؤقتًا، ليواصل الفريق تقدمه بثبات نحو اللقب.

وتحدث جيسوس عن استبدال مواطنه كريستيانو رونالدو، موضحًا أن القرار جاء بدافع إراحته بعد غيابه عن المباراتين السابقتين، مؤكدًا أنه لو كانت النتيجة متقاربة لاستمر حتى النهاية.

وأضاف: "رونالدو لاعب محترف للغاية، وليس أنانيًا، وكان بإمكانه البقاء بحثًا عن هاتريك، لكنه فضّل مصلحة الفريق ووافق على الخروج للحصول على الراحة".

ورغم الفوز العريض، أبدى المدرب البرتغالي تحفظه على بعض الجوانب الدفاعية، مشيرًا إلى أن استقبال هدفين أمر غير مقبول، ويجب العمل على تصحيحه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أداء الخط الخلفي في بعض فترات اللقاء.

كما أشار إلى غياب التوازن الدفاعي نتيجة غياب بعض العناصر، إلى جانب تأثر مستوى بعض اللاعبين بالإرهاق، مؤكدًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح رغم هذه الملاحظات.

واختتم جيسوس تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير النصر، مشيدًا بدورها الكبير في دعم الفريق، مؤكدًا أن الأجواء التي تصنعها الجماهير تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد