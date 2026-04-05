موجود في مصر.. إعلامي يكشف حقيقة اختفاء شيكو بانزا عن تدريبات الزمالك

علق الإعلامي أحمد درويش على الأزمة الجديدة للاعب شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبيل مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكتب درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شيكو بانزا متواجد في مصر بشكل طبيعي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب تعرضه للإصابة”.

كان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن أزمة جديدة للاعب شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبيل مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، أن شيكو بانزا تم استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة الفريق المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب غائب عن التدريبات ويقضي الوقت في بلاده بعد ولادة مولوده الأول، وأضاف: «محدش فاهم مصيره إيه».

وأشار شوبير إلى أن المدرب معتمد جمال استبعد اللاعب من حساباته نهائيًا، وتم تغريمه، مؤكّدًا أن مصير عودته إلى مصر غير واضح حاليًا.

وأضاف أن أداء لاعبي الزمالك الحالي وروحهم الجماعية تجعل الفريق يعمل بشكل طبيعي دون الاعتماد على شيكو بانزا في الوقت الراهن.