انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعليق ناري من مالديني بعد غياب إيطاليا عن المونديال 3 نسخ متتالية

باولو مالديني
باولو مالديني
مجدي سلامة

فتح باولو مالديني، نجم نادي ميلان السابق وأسطورة إيطاليا، النار على الجيل الحالي من لاعبي منتخب إيطاليا، بعد فشلهم في التأهل لكأس العالم 2026.

وتعرضت إيطاليا لهزيمة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتفشل في التأهل للمونديال للنسخة الثالثة على التوالي.

وقال مالديني، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما ترتدي قميص إيطاليا، فإنك تحمل التاريخ والمسؤولية والفخر، فإيطاليا ليس أي منتخب وطني، إنه أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "غيابنا عن نسخة واحدة من كأس العالم هو تنبيه، وغيابنا عن نسختين يعني أن هناك أزمة، أما ثلاث مرات متتالية فهو كارثة كبرى".

وتابع: "عندما كنت أشارك مع المنتخب وميلان، كانت الموهبة مهمة، لكن العقلية كانت كل شيء، ومعها الانضباط والتضحية واحترام الشعار، كلها كانت أمورًا غير قابلة للتفاوض".

وأكد: "اليوم، لا أرى نفس مستوى الجوع، لا أرى لاعبين مستعدين لبذل كل شيء من أجل القميص، الهزيمة أمام البوسنة ليست مجرد نتيجة مباراة، بل تعكس مشكلة أعمق".

وأتم: "بدون هوية، وبدون فخر، وبدون مسؤولية، لم تعد إيطاليا هي إيطاليا".

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

حريق بشارع خسرو في حلوان

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص في مشاجرة

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

اسعاف - ارشيفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد