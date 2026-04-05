تعليق ناري من مالديني بعد غياب إيطاليا عن المونديال 3 نسخ متتالية

فتح باولو مالديني، نجم نادي ميلان السابق وأسطورة إيطاليا، النار على الجيل الحالي من لاعبي منتخب إيطاليا، بعد فشلهم في التأهل لكأس العالم 2026.

وتعرضت إيطاليا لهزيمة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتفشل في التأهل للمونديال للنسخة الثالثة على التوالي.

وقال مالديني، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما ترتدي قميص إيطاليا، فإنك تحمل التاريخ والمسؤولية والفخر، فإيطاليا ليس أي منتخب وطني، إنه أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "غيابنا عن نسخة واحدة من كأس العالم هو تنبيه، وغيابنا عن نسختين يعني أن هناك أزمة، أما ثلاث مرات متتالية فهو كارثة كبرى".

وتابع: "عندما كنت أشارك مع المنتخب وميلان، كانت الموهبة مهمة، لكن العقلية كانت كل شيء، ومعها الانضباط والتضحية واحترام الشعار، كلها كانت أمورًا غير قابلة للتفاوض".

وأكد: "اليوم، لا أرى نفس مستوى الجوع، لا أرى لاعبين مستعدين لبذل كل شيء من أجل القميص، الهزيمة أمام البوسنة ليست مجرد نتيجة مباراة، بل تعكس مشكلة أعمق".

وأتم: "بدون هوية، وبدون فخر، وبدون مسؤولية، لم تعد إيطاليا هي إيطاليا".

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.