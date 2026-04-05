مالديني يصف غياب إيطاليا عن المونديال بالانهيار التاريخي: فقدنا الهوية والروح

أعرب أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني، عن قلقه البالغ وحزنه الشديد، بسبب استمرار غياب منتخب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، واصفًا ما يحدث بأنه “انهيار تاريخي” للكرة الإيطالية.



وفي تصريحات نقلها موقع “بيانيتا ميلان”، قال مالديني: "غياب إيطاليا عن 3 مونديالات متتالية هو فشل كامل.. لم أعد أرى الرغبة التي كانت موجودة من قبل"، في إشارة إلى التراجع الكبير في مستوى المنتخب.

انتقادات حادة للجيل الحالي

وأضاف: "ارتداء قميص المنتخب لا يعني مجرد اللعب، بل يعني حمل التاريخ والمسؤولية والفخر"، مؤكدًا أن القيم التي تميز بها “الأزوري” عبر تاريخه لم تعد حاضرة بنفس القوة.

وتابع أسطورة ميلان: "الغياب عن مونديال واحد إنذار، واثنان أزمة، لكن ثلاثة متتالية... هذا فشل كامل"، في تأكيد على حجم التراجع الذي يعيشه المنتخب.

مقارنة بين الماضي والحاضر

وعقد مالديني مقارنة مباشرة بين جيله والجيل الحالي، قائلاً: "في زمننا، كانت الروح هي الأساس.. الانضباط والتضحية واحترام القميص كانت أمورًا لا يمكن التنازل عنها".

وأشار إلى أن غياب عناصر الهوية والفخر والمسؤولية انعكس بشكل واضح على أداء المنتخب، مضيفًا: "عندما تختفي هذه القيم، فإنها لم تعد إيطاليا التي نعرفها".