3 مرشحين لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية، عن ترشيح 3 أسماء من المدربين لخلافة جينارو جاتوزو، الذي رحل بالتراضي، اليوم الجمعة، عن تدريب منتخب إيطاليا؛ بعد فشل التأهل إلى المونديال.

وكان منتخب البوسنة والهرسك، قد حسم تأهله بركلات الترجيح على حساب إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير Michele Criscitiello، فإن روبرتو مانشيني، الفائز ببطولة أمم أوروبا 2020 مرشح للعودة لتدريب منتخب إيطاليا.

وأشار إلى أن ماسيميليانو أليجري، المدرب الحالي لنادي “إي سي ميلان”، مرشح بقوة أيضًا لتدريب الأتزوري.

واستطرد: وأخيرًا، أنطونيو كونتي، الذي قاد إيطاليا في 25 مباراة ولم يخسر سوى مباراة واحدة.