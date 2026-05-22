قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا دعم الشركات الناشئة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بيئة ريادة الاعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وكما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي. ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومركز التجارة الدولية "ITC" تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الشركات التكنولوجية والجهات المعنية بتنمية القطاع.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، وتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم جهود التحول الرقمي وتنمية الشركات المصرية العاملة بقطاع التكنولوجيا، مؤكدًا تطلع الشعبة إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات الرقمية بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

فيما أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، استمرار التعاون بين الهيئة والشعبة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، والمهندس محمود صفراطة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا

استدعاء خطير لسيارات هيونداي إلنترا الهجينة عالميًا بسبب خطر الحريق

زجاج السيارة

زجاج السيارة في خطر.. 4 طرق سهلة ورخيصة لحمايته من أشعة الشمس

أرخص تابلت في مصر.. سعره 3000 جنيه

أرخص تابلت في مصر.. السعر والمواصفات

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد