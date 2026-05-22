وزير الاتصالات يبحث مع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا دعم الشركات الناشئة

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بيئة ريادة الاعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وكما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي. ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومركز التجارة الدولية "ITC" تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الشركات التكنولوجية والجهات المعنية بتنمية القطاع.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، وتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم جهود التحول الرقمي وتنمية الشركات المصرية العاملة بقطاع التكنولوجيا، مؤكدًا تطلع الشعبة إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات الرقمية بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

فيما أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، استمرار التعاون بين الهيئة والشعبة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، والمهندس محمود صفراطة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات.